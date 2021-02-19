حدث ليلاً| زيادة جديدة بإصابات كورونا والقاهرة تستعد لطقس الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

زيادة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 409 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 136490 حالة حتى اليوم.

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واشنطن توافق على دعوة أوروبية لمحادثات نووية تشارك فيها إيران

أعلنت السلطات الأمريكية، موافقتها على دعوة أوروبية لمحادثات نووية تشارك فيها إيران، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

أخبرت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي، بإلغاء طلب سابق لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بإعادة فرض عقوبات للأمم المتحدة على إيران، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".

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57.7 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا تم حقنها في الولايات المتحدة حتى الآن

قالت هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس إن حوالي 57.7 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا تم حقنها في الولايات المتحدة حتى الآن.

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البنتاجون: أمريكا تراجع علاقتها مع أفغانستان

كشفت تصريحات وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في اجتماع لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي "الناتو" اليوم الخميس أن الولايات المتحدة ستستشير حلفاءها، حيث تجري مراجعة لشروط علاقتها مع أفغانستان.

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واشنطن تسحب إعلان إدارة ترامب إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران

أخبرت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي، بإلغاء طلب سابق لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بإعادة فرض عقوبات للأمم المتحدة على إيران، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".

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مستشار وزير المالية: رقمنة 2.5 مليون وثيقة حكومية حتى الآن

قال الدكتور شريف حازم، مستشار وزير المالية، إن الدولة تعمل علي الرقمنة لكل الوثائق، موضحا أنه تم إعداد حوالي ٢.٥ مليون وثيقة.

وأشار حازم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، عبر التليفزيون المصري، إلى أن بعض الوثائق تحتاج إلي ترميم نظرا لقدمها، قائلا: "عقب رقمنة وثائق الدولة سوف تعرض علي الإنترنت لاستخدامها من قبل الراغبين".

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الأرصاد: تحسن في طقس الجمعة.. وموجة طقس سيئة منتصف الأسبوع المقبل

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات في تحسن درجات الحرارة اليوم الجمعة، موضحة أن هناك هدوءا في نشاط الرياح.

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اليوم.. انتشار معدات الصرف تحسبًا لسقوط أمطار بالقاهرة

وجه المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بنشر معدات شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، على المحاور الرئيسية ومطالع الكباري، وفقاً للتقارير الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية واحتمالية سقوط أمطار اليوم الجمعة.

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جريفيث: الوضع الإنساني يزداد سوءاً في اليمن مع تجدد التصعيد العسكري

قال مارتن جريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، إن الوضع الإنساني في البلاد يزداد سوءا حيث يستمر تهديد المجاعة، مع تجدد التصعيد العسكري.

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