شكرا لقرائتكم خبر عن «المحامين» توافق على إقامة أندية لأعضاء النقابة بمدن كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى رجائي عطية، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، مع أعضاء مجلس نقابة المحامين الفرعية بمحافظة كفر الشيخ، بمقر النقابة العامة للمحامين بالقاهرة.

وبحث مجلس نقابة المحامين بكفر الشيخ، برئاسة فراج زعفان، نقيب المحامين بالمحافظة، مع النقيب العام للمحامين، عددًا من الموضوعات المهمة التي تخص أعضاء النقابة في المحافظة، وسبل دعم الخدمات المقدمة للأعضاء.

وافق رجائي عطية نقيب المحامين، على تفويض فراج زعفان نقيب المحامين بمحافظة كفر الشيخ، في اختيار وتحديد المكان المناسب لتخصيصه ناديًا يليق بمحامين المحافظة، بالإضافة إلى صرف 200 ألف جنيه من المخصصات المقررة لعام 2021.

كما وافق نقيب المحامين، على تأجير شقة لكل محكمة جزئية لتكون ناديًا مصغرًا للمحامين بكل من مدن بيلا والحامول ودسوق وسيدي سالم ومطوبس وقلين، بالإضافة إلى الموافقة على شراء 10 أجهزة تكييف كدفعة أولى لغرف المحامين بمحافظة كفر الشيخ.

كما وافق نقيب المحامين – أيضًا – على الطلب المقدم من فراج زعفان، نقيب المحامين بمحافظة كفر الشيخ، والذي يتضمن ضرورة إحلال وتجديد الأثاث وإصلاح الموجود بمقر النقابة، وجميع جزئيات كفر الشيخ، وإصلاح وتجديد دورات المياه، مطالبًا بموافاته بعروض أسعار لاتخاذ القرار المناسب.

وكان مجلس نقابة المحامين بكفر الشيخ، قد تقدم بعدة طلبات، إلى النقيب العام للمحامين؛ لمطالبته بالتكرم بالموافقة على زيادة الدعم والمخصصات السنوية لتفي باحتياجات النقابة الفرعية، وكذلك الموافقة على تثبيت العمالة المؤقتة والبالغ عددهم نحو 22 عاملاً بالنقابة الفرعية بالمحافظة.

حضر اللقاء، سعيد محمد إبراهيم العبسي، أمين عام نقابة المحامين بكفر الشيخ، وعلي محمد على عبدالقادر، الأمين العام المساعد، ومقرر لجنة الحريات وإدارة الأزمات، وعيد عزمي يوسف محمد الخطيب، أمين الصندوق، وحمدان العمدة عبدالونيس صقر، أمين الصندوق المساعد، ومقرر لجنة الرحلات، وخالد محمد المتولي غالي، وكيل أول النقابة، وعضو هيئة المكتب، وأحمد السيد يوسف جاب الله، وكيل النقابة، ومقرر لجنة المعاشات والمؤتمرات، وإبراهيم فتوح عبدالله الحصاوي، وكيل النقابة، ومقرر لجنة العلاج، وسامي ممدوح ندا الغنام، وكيل النقابة، ومقرر لجنة العلاقات العامة والإعلام والفكر القانوني والتعاقدات، وشوقي السيد عبدالحميد الحمراوي، وكيل النقابة ومقرر لجنة التأديب، وأحمد مبروك أحمد سبوخ، عضو الشباب، ومقرر لجنة المعارض واللجنة الرياضية.