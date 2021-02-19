شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متوسطة بمدن وقرى كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت العديد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، أمطار متوسطة، وانخفاضا ملحوظا في درجة الحرارة، بعد أن كانت قد شهدت تحسنا في الأحوال الجوية وارتفاع درجة الحرارة وسطوع للشمس أمس طوال أمس الخميس.

وواصلت أجهزة الوحدات المحلية جهودها في رفع تراكمات مياه الأمطار بمختلف مدن المحافظة، كما استمر توقف حركة الصيد والملاحة البحرية بميناء الصيد بالبرلس لسوء الأحوال الجوية.