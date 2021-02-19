شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار رفع تراكمات مياه الأمطار من قرى الساحل الشمالي في بلطيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع صباح يوم الجمعة واصلت أجهزة الوحده المحلية بمركز ومدينة بلطيم جهودها لاستمرار رفع تراكمات مياه الأمطار التي أغرقت عدة قرى بالساحل القبلي ومنها قرية عماد.

وشدد اللوء مهندس أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، على ضرورة استمرار رفع تراكمات تلك المياه الغزيرة جراء موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها البلاد والمياه الجوفية بالمناطق الأكثر انخفاضا بقرى الساحل القبلى، وذلك بحضور حسن عبدالحميد، رئيس الوحدة المحلية لقرية الساحل القبلى .