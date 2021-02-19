شكرا لقرائتكم خبر عن دير القديسة دميانة بالدقهلية يفتح أبوابه للزيارات اليوم ولمدة 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن دير القديسة دميانة ببراري بلقاس بالدقهلية، أن زيارة الدير ستكون متاحة 3 أيام فقط في الأسبوع، وهم الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، ابتدءًأ من الجمعة المقبل، فيما لن يستقبل أي زائرين باقي الأسبوع.

وقال الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري، ورئيس دير القديسة دميانة البراري في وقت سابق: "يعلن الدير أن ن زيارة الدير ستكون متاحة أيام، الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، ابتداءً من يوم الجمعة ‎19 ‏ فبراير، مع الأخذ في الاعتبار الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية، ولن يستقبل الدير زائرين بقية أيام، الأسبوع".

وفى 6 سبتمبر الماضى، أعلن دير القديسة دميانة ببرارى بلقاس التابعة لمحافظة الدقهلية، اتخذ نفس الإجراءات، حيث قرر آنذاك أن زيارة الدير ستكون متاحة أيام الجمعة والسبت والأحد، من كل أسبوع بينمها لن يستقبل أية زائرين باقى أيام الأسبوع.

في سياق متصل، أعلن دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، في بيان سابق، فتح أبواب الدير للزيارة الجمعة الماضى، طوال أيام الأسبوع من الساعة 4 صباحًا حتى 6 مساءً، على أن يكون دخول الدير الأثري من الساعة السادسة صباحًا (بعد التسبحة مباشرة)، دون السماح بالمبيت أو الخلوات للآباء الرهبان الضيوف أو الكهنة أو أسر الرهبان أو شباب الخلوة.