شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة بلطيم يتابع التخلص من مخلفات الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع العميد هانى محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم في الفتره الليلية، أعمال كسح المياه الناتجة عن سقوط الأمطار بشوارع المدينة المختلفة.

وأكد على أهمية التواجد الدائم بالشارع على مدار اليوم وخلال الفترة الصباحية وكذا بالفترة المسائية وتواجد الجميع وفرق العمل بأعمال كسح مياه الأمطار من جميع مناطق المدينة المختلفة للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمصيف.



يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ باستمرار انعقاد غرفة عمليات الأزمات والكوارث بالمحافظة على مدار الـ ٢٤ ساعة مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية وربط غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والاستعداد التام لمواجهة أي مشكلة تطرأ والتعامل الفورى معها وحلها في أسرع وقت مع التواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية.