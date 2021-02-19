شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير خطوط الصرف الصحي في دسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع أحمد عيسي، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، بالتنسيق مع المهندس نعمان أبوزور، رئيس شبكة الصرف الصحي بدسوق، سير العمل بتطهير خطوط الصرف الصحى.

حيثث تابع إصلاح الصرف بمناطق مختلفة من المدينة وهى عميرة شارع جدة، المدرسة الفكرية من الغفران، موقف الأرياف، أمام مستشفة الكلة، المستشفي العام، المحرقة عند جامع الجيري، المحرقة عند جامع العبسي، كورنيش النيل خلف النادي الرياضي، شارع الجمهورية من شارع سعد، شارع المهدي من شارع الجيش، الكشلة عند جامع خديجة، نهاية الغفران مطلع الكوبري العلوي.