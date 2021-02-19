شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصريح «الخدامات».. تامر أمين يتراجع عن إهانة الصعايدة: فخر وشرف مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تراجع الإعلامي تامر أمين عن تصريحاته عن الأهالي في الريف وصعيد مصر التي اتهمهم فيها بأنهم ينجبون الأطفال للأنفاق عليهم.

وقال أمين في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي وبثته الصفحة الرسمية لقناة النهار: «البعض يحاول الصيد في الماء العكر والبعض حاول تشويه تصريحات ويظهرها وكأني أهين أهالينا في الريف والصعيد.. لا أجرؤ أنا ولا غير على فعل ذلك أو إهانة أهلنا في الصعيد والفلاحين، الصعيد هو فخر مصر وعزة مصر وشرف مصر ومنه القامات الكبيرة الأدبية والشعرية والسياسية والثقافية».

وشدد على أن التصريحات والفيديوهات المنتشرة على اليوتيوب جزء مقتضب من سياقه الطبيعي وأن المقصود حديثه عن الزيادة السكانية.

كان الإعلامي تامر أمين، قد قال في فيديو إن الأهالي في مناطق الريف والصعيد ينجبون أطفالا لا ليلتحقوا بالتعليم بل لينفق الأبناء على آبائهم، منتقداً الزيادة السكانية.

وذكر «أمين»، أن هناك «نسبة كبيرة في مناطق الريف والصعيد بيخلفوا ولاد وبناب، علشان العيال هم اللى يصرفوا على الأب والأم»، وأضاف أنه في تلك المناطق حين يبلغ الولد سن 6 أو 7، يتم إلقاؤه في ورشة لتعلم حرفه ما، معلقاً أنه يطلع عليه لقب «الواد بليه»، لافتاً على أن «الأسطى آخر الشهر يديله 1000 جنيه يدهم في حجر أبوه».

وتابع: «لو الأب خلف بنت هيغلب؟ هيدخلها المدرسة؟» مجيبا «بالقطع لا»، مضيفاً أنه «في الصعيد بيشحنوا البنات على القاهرة عشان يشتغلوا خدامات».