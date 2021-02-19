شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحصل على محل وتمويل يصل لـ20 ألف بدون فوائد بعد إعلان جهاز تشغيل الجيزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز تشغيل ورعاية الشباب بالجيزة عن توافر محال خالية بعدة مناطق متاحة لشباب الخريجين ويتم تمويل المشروعات بها.
ويعرض ”الخليج 365” شروط وأماكن الحصول على المحال والتمويل.
- المحال بمراكز الواحات ومنشأة القناطر والصف
- يمول الجهاز مشروعات الشباب بتلك المحال بمبالغ تبدأ من 5 آلاف جنيه حتى 20 ألف جنيه
- التمويل فى شكل بضائع وليست سيولة
- يتم السداد على 3 سنوات بدون فوائد.
شروط الحصول عليها:
- السن من 21 سنة حتى 40 سنة
- موقف التجنيد للذكور
- المؤهل لا يقل عن دبلوم أو ما يعادلها
- عدم الحصول على وظيفة
- ضامن حكومى للقرض
- عرض أسعار مختوم
- سجل تجارى وبطاقة ضريبية
- يتم تقديم الطلبات بمركز خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الجيزة
- يتم استكمال الأوراق بمقر جهاز تشغيل الشباب ب 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوى الدور الثانى.