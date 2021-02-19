شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحصل على محل وتمويل يصل لـ20 ألف بدون فوائد بعد إعلان جهاز تشغيل الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز تشغيل ورعاية الشباب بالجيزة عن توافر محال خالية بعدة مناطق متاحة لشباب الخريجين ويتم تمويل المشروعات بها.

ويعرض ”الخليج 365” شروط وأماكن الحصول على المحال والتمويل.

- المحال بمراكز الواحات ومنشأة القناطر والصف

- يمول الجهاز مشروعات الشباب بتلك المحال بمبالغ تبدأ من 5 آلاف جنيه حتى 20 ألف جنيه

- التمويل فى شكل بضائع وليست سيولة

- يتم السداد على 3 سنوات بدون فوائد.

شروط الحصول عليها:

- السن من 21 سنة حتى 40 سنة

- موقف التجنيد للذكور

- المؤهل لا يقل عن دبلوم أو ما يعادلها

- عدم الحصول على وظيفة

- ضامن حكومى للقرض

- عرض أسعار مختوم

- سجل تجارى وبطاقة ضريبية

- يتم تقديم الطلبات بمركز خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الجيزة

- يتم استكمال الأوراق بمقر جهاز تشغيل الشباب ب 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوى الدور الثانى.