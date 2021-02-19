شكرا لقرائتكم خبر عن تشميع 42 محلا دون تراخيص في الغردقة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن اللواء عاطف وجدى رئيس مدينة الغردقة تشميع 42 محلا مخالفا، تعمل وتدار بدون تراخيص بمدينة الغردقة.
وقام اللواء إيهاب رشاد مكاوى رئيس حى جنوب واللواء حامد أحمد حامد رئيس حى شمال، بالتنسيق مع مدرية أمن البحر الأحمر وقسم شرطة المرافق بتشميع وإغلاق 42 محلا تدار بدون تراخيص لمزاولة النشاط بمناطق والوفاء والأمل بدائرة حى شمال والميناء وحلقة السمك والمدارس بدائرة حى جنوب الغردقة .
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