شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 12 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 6 وتم تداول 12000 طن بضائع و400 شاحنة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع و86 شاحنة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع و314 شاحنة .



يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة محبة بينما تغادر ثلاث سفن وهى أمل، بوسيدون اكسبريس، الحرية فيما يشهد ميناء نويبع رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين آيلة وبريدج ويستقبل ميناء بورتوفيق السفينة اكرام وعلى متنها 3400 طن بضائع عامة .