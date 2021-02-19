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تداول 12 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

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أمل عباس 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 12 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 6 وتم تداول 12000 طن بضائع و400 شاحنة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع و86 شاحنة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع و314 شاحنة .


يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة محبة بينما تغادر ثلاث سفن وهى أمل، بوسيدون اكسبريس، الحرية فيما يشهد ميناء نويبع رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين آيلة وبريدج ويستقبل ميناء بورتوفيق السفينة اكرام وعلى متنها 3400 طن بضائع عامة .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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