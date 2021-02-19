شكرا لقرائتكم خبر عن حوار مجتمعى لتطوير ٢٧ قرية ضمن مشروع الريف المصرى في إسنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد إبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة إسنا، مساء الخميس، لقاء جماهيرى، بمشاركة القيادات الطبيعية، من العمد والمشايخ والشباب والسيدات، وممثلين المجتمع المدنى، بقرية أصفون في حضور المهندس صفوت حسن رئيس مجلس قروى أصفون بمقر جمعية بجمعية التنميه الريفية المتكاملة، للتعريف بمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير ١٥٠٠ قرية على مستوى الجمهورية .

لقاء جماهيرى باسنا

وخلال اللقاء، تم مناقشة عدد من متطلبات قرى اصفون، ووابورات المطاعنة، والزنيقة، وتوماس ٣، وتوابعهم. وأكد رئيس المركز، أنه تم إعداد بيان بجميع الخدمات ومتطلبات المجلس القروى للقرية وجميع قراها بالعزب والنجوع والتي تشمل إحلال وتجديد لشبكات المياه وانشاء مدارس وشبكات صرف صحي وغاز طبيعي وإنشاء وحدات بيطرية وشئون اجتماعية ووحدات زراعية ومجزر آلي وتطوير وإنشاء مراكز شباب ومكاتب بريد وشبكات كهرباء وإنارة ورصف طرق بجانب تأهيل وترميم عدد من المنازل للأسر الاكثر احتياجا لتوفير سكن كريم .

لقاء جماهيرى باسنا

وأشار إلى الانتهاء من مرحلة الدراسة لكل المشروعات المقترحة، موضحا انه سيتم التنفيذ والعمل على ارض الواقع داخل 9 وحدات محلية قروية بإسنا وهم ( الشغب – الدير – الحلة – الكيمان – اصفون – النجوع – توماس – النمسا- كومير ) تضم 27 قرية وتوابعهم.

ودعا نصير، جميع المواطنين داخل مركز اسنا بالتعاون وتذليل العقبات والتعاون مع اجهزة الدولة لخدمة قراهم، وانه تم تحديد متطلبات جميع قرى وعزب ونجوع مركز اسنا ولم يتم استبعاد أي قرية. يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار محافظ الأقصر بوضع خطة تنمية متكاملة للقرى المستهدفة في مبادرة رئيس الجمهورية وتذليل أي عقبات لتقييم الوضع الراهن والانتهاء من الاحتياجات المطلوبة للقرى المستهدفة وأيضا مشاركة المواطنين والمجتمع المدني في تنمية قراهم .