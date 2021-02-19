شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يعلن موعد الاختبارات اللغوية وتحديد المستوى للطلاب الوافدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأزهر موعد الاختبارات اللغوية وتحديد المستوى لطلاب معهد الأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها؛ 'بنين وفتيات"، وحرصًا على سلامة الطلاب الوافدين وصحتهم، والحد من انتشار العدوى، سيتم تقسيم الطلاب إلى مجموعات مختلفة، والمواعيد كالتالي:

أولاً: موعد الاختبار اللغوي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير2021م.

ثانيًا: موعد الاختبار اللغوي الثاني يوم الأحد الموافق 28فبراير2021م.

ثالثًا: موعد اختبارات المتوسط الثاني يوم الاثنين الموافق 1مارس2021.

رابعًا: موعد اختبارات المتوسط الأول يوم الثلاثاء الموافق 2مارس2021م.

خامسًا: موعد اختبارات المبتدئ الأول، والمبتدئ الثاني يوم الأربعاء الموافق 3مارس2021م.

وستعقد جميع الاختبارات في تمام الساعة الثامنة صباحًا، بمقر معهد الأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بنين بمدينة نصر، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، وتطهير مقرات اللجان قبل دخول الطلاب، وعلى جميع الطلاب ارتداء الكمامات الواقية، والتباعد الاجتماعي داخل اللجان.