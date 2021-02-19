شكرا لقرائتكم خبر عن التطوير خلال الـ6 سنوات الماضية.. الكهرباء تكشف أسباب عدم التأثر بسوء الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم الكهرباء والطاقة المتجددة، أن التطوير الذى حدث بالشبكة القومية للكهرباء سواء على مستوى النقل أو التوزيع خلال الـ6 سنوات الماضية جعلها لا تتأثر بالتقلبات المناخية، موكدا أن سوء الأحوال الجوية لم يتسبب فى أى انقطاعات بالتيار الكهربائى بمختلف أنحاء الجمهورية حتى الآن.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الاستعدادات المستمرة التى تقوم بها شركات توزيع ونقل الكهرباء وأعمال الصيانة الدورية لخطوط النقل ومراجعة مهمات الكهرباء كان لها دور كبير فى نجاح القطاع فى مواجهة التقلبات الجوية المستمرة حتى استقرار الجو.

وأوضح حمزة، أن التوسعات وأعمال التطوير التى تمت حتى الآن بشبكتى النقل والتوزيع ظهرت أهميتها فى نجاح الوزارة فى توفير احتياجات المواطنين من الكهرباء رغم الظروف المناخية السيئة، موضحا أن وجود شبكات تغذية بديلة فى معظم الخطوط على مستوى الجمهورية مكن مراكز التحكم من سرعة إصلاح أى أعطال وإعادة التيار بشكل سريع للمواطن.