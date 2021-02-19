شكرا لقرائتكم خبر عن المرور توفر خطوط ساخنة لاستقبال بلاغات الحوادث فى ظل موجة الطقس السيىء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفرت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، عددا من سيارات الإغاثة ووزعتها بجميع أقسام الطرق، لمساعدة قائدى السيارات الذين تتعطل سياراتهم أو يتعرضون لحوادث، وخصصت رقم هاتفى للاستغاثة وهو 01221110000.

ويشارك رجال المرور فى هذا الشأن مع الحماية المدنية وشرطة المرافق وكافة الأجهزة بقطاع أمن القاهرة، وأيضا الأجهزه المعاونة من محافظة القاهرة، لتوفير سيارات الشفط، وتخصيص رقمين هاتفيين للإغاثة هما "136- 01155554444".

وخصصت الإدارة العامة لمرور الجيزة خطا ساخنا للإبلاغ عن أى معوقات مرورية وهو 01205344444 مع تزويد غرف العمليات بالخط الساخن للجيزة 114، ورقم هيئة النظافة "16809"، والصرف الصحى "125" و الحماية المدنية "180" ويتم التنسيق مع كافة الجهات لاستقبال الأمطار.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية عن طقس اليوم الجمعة، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من ( إسكندرية - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - كفر الشيخ البحيرة - الدقهلية ) على فترات متقطعة، مع ظهور نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية.