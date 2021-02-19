شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن مناطق في القاهرة والجيرة لمدة تصل إلى 12 ساعة (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الجيرة عبر صفحتها الرسمية عن قطع المياه عن عددا من المناطق غدا السبت لتحويل خط مياه بقطر 1600 مم الواقع بمحور ترعة المنصورية في منطقه فيصل والمعارض لأعمال محور المنصورية المنفذ من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



وتشير محافظة الجيزة إلى أن الأمر يستلزم تنفيذ أعمال التحويلات على الخط القادم وقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقطع المياه لمده تتراوح ما بين 6 إلى 12 ساعه تبدأ من صباح يوم السبت، وتنوه المحافظة بأن المناطق التي سوف تتأثر بالانقطاع هي كفره نصار، منشاه البكاري، كفر غطاطي، عزبة جبريل، الهرم ومتفرعاته، فيصل متفرعات من الطالبية حتى الرماية، إسكان الشباب وإسكان الضباط.



وسوف تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك للأماكن المتأثرة بالانقطاع والطوارئ يمكن الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبيه احتياجاتهم فورا، كما أعلنت محافظة القاهرة أيضا عن قطع المياه عن العديد من المناطق للقيام بعملية احلال وتجديد خط مياه قطر 800 مم لتغذية رافع مياه منطقة الزيتون في مناطق الزيتون ومصر الجديدة يوم غد السبت من الساعة 10 صباحا حتى 8 مساءا.

وفيما يلي جميع المناطق التي سيتم قطع المياه عنها: