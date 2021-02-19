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شمال سيناء تسجل 10 حالات شفاء من كورونا

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خالد محمد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، 10 حالات شفاء من .

وأشار البيان الصادر عن مديرية الصحة بشمال سيناء إلى أن إجمالى عدد حالات الإصابة يبلغ 308 حالات، ويبلغ عدد الوفيات 102 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.

أكد البيان على أن حالات الشفاء يبلغ 1690، مع حجز 8 للعلاج بالمستشفيات و76 تحت العزل المنزلى .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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