شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 10 حالات شفاء من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، 10 حالات شفاء من فيروس كورونا المستجد .

وأشار البيان الصادر عن مديرية الصحة بشمال سيناء إلى أن إجمالى عدد حالات الإصابة يبلغ 308 حالات، ويبلغ عدد الوفيات 102 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.

أكد البيان على أن حالات الشفاء يبلغ 1690، مع حجز 8 للعلاج بالمستشفيات و76 تحت العزل المنزلى .