شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء عن جدول ومواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الحالى للصفين الأول والثانى الثانوى العام .

وأكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة على بدء الامتحانات خلال الفترة من السبت الموافق 27 فبراير الجارى حتى الاثنين 8 مارس المقبل بالنسبة للصف الأول، ومن الأحد الموافق 28 فبراير الجارى حتى الخميس 11 مارس المقبل بالنسبة للصف الثانى .

وأشار إلى أن الامتحانات تجرى على فترتين بنظام يوم ويوم لكل صف، وأنها تجرى الكترونيا بالمدرسة من خلال لجان مراقبة ومؤمنة.. مع مراعاة الزمن المخصص للأجابة لكل مادة، وأنه يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال الامتحانات .

وأضاف أنه تم تحديد جدول الامتحانات بالنسبة للصف الأول الثانوى أيام السبت 27 فبراير الجارى لمادتى اللغة العربية والأحياء، الاثنين أول مارس المقبل لمادتى اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا، الأربعاء 3 مارس المقبل لمادتى الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية، السبت 6 مارس المقبل لمادتى الفلسفة والمنطق والفيزياء، ويوم الاثنين 8 مارس المقبل لمادتى التاريخ والكيمياء .

أما بالنسبة للصف الثانى الثانوى فتم تحديد الجدول بيوم الأحد 28 فبراير الجارى لامتحانات مادتى اللغة العربية والجبر والتفاضل وحساب المثلثات ( عام )، الثلاثاء 2 مارس المقبل لمادتى الأحياء ( علمى ) والفلسفة والمنطق ( أدبى )، الخميس 4 مارس المقبل لمادتى اللغة الأجنبية الثانية ( عام ) وعلم النفس والاجتماع ( أدبى )، الأحد 7 مارس المقبل لمادتى الفيزياء ( علمى ) والتاريخ ( أدبى )، الثلاثاء 9 مارس المقبل لمادتى اللغة الأجنبية الأولى ( عام ) والكيمياء ( علمى )، ويوم الخميس 11 مارس المقبل لمادتى: التطبيقات الرياضية ( علمى ) والجغرافيا ( أدبى ) .