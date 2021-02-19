شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار في هذه المناطق.. حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة في جميع محافظات مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد المصرية، أن آخر اصدارات الأقمار الصناعية والنماذج العددية إلى استمرار هبوب رياح شمالية غربية إلى غربية باردة ورطبة تعمل على استمرار تكاثر السحب المنخفضة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار علي مناطق متفرقة وأوقات متفرقة .

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن حالة طقس الجمعة قد يشهد أمطار خفيفة على فترات متقطعة على القاهرة وبورسعيد والعريش وأمطار متوسطة على فترات متقطعة على رشيد وبلطيم والإسكندرية ومطروح وفيما يلي الظواهر المتوقعة اليوم الجمعة.

كما أعلنت هيئة الأرصاد عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة وكافة محافظات مصر كما يلي :

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية رصد للظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الجمعة حتى الأربعاء القادم