شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعمر بيوت الله.. افتتاح 32 مسجدا جديدا فى 7 محافظات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 32 مسجدا جديدا فى 7 محافظات، ضمن خطة الدولة لتعمير بيوت الله، بافتتاح عدد من المساجد وتطوير وتأهيل المساجد القديمة بكافة المحافظات.

”الخليج 365” ينشر أسماء المساجد المقرر افتتاحها اليوم، وهى كالتالى:

مديرية أوقاف مرسى مطروح

1. الحرمين – مرسى مطروح – غرب مطروح

مديرية أوقاف سوهاج

2. الرحمن أبو ربع جهينة – إدارة جهينة

3. ال هاشم – بني عمار – إدارة طهطا

4. رضوان بك – أم دومة – إدارة طما

5. الحسينات الشيخ زين الدين – إدارة طهطا

6. النصيرات نزة الهيش – إدارة جهينة

7. أبو بكر الصديق نجع شريف الصوامعة – إدارة طهطا

8. ال خطاب الخنانسة الغربية – إدارة المنشأة

9. الهادي – بني حرام – إدارة دار السلام

10. الرحمن قرية عرب بني واصل – إدارة ساقلته

11. الهدى – بندر الكرمانية

مديرية أوقاف الفيوم

12. الرحمن – أبو جليل قرية الحجر – إدارة الغرق

13. محمد حسن – ع السايح – إدارة الغرق قبلي

14. الرحمة - الحصري - حلفه – إدارة اطسا

15. النزلاوي – إدارة اطسا

16. الرحمة – أبو صير – إدارة اطسا

17. السعده البحري – إدارة اطسا

18. المدينة المنورة – روما – الغرق القبلي

19. النور عباس – كحك بحري – إدارة الشواشنه

20. محمد يوسف – كحك بحري – إدارة الشواشنه

21. مسره – ع مسره – إدارة الشواشنه

22. الصعايدة البحري – الصعايدة – إدارة الشواشنه

23. أبو بكر الصديق – الصعايدة – إدارة الشواشنه

24. مسجد ع ميزار – إدارة الشواشنه

25. العتيق بقرية نقاليفة – إدارة سنورس ثاني

مديرية أوقاف الشرقية

26. المسجد الكبير بقرية اسموني مركز فاقوس شرقية

مديرية أوقاف كفر الشيخ

27. رياض الصالحين بقرية كفر الشراعنة – مركز دسوق

مديرية أوقاف المنوفية

28. عصمت السادات – ميت أبو الكوم – مركز تلا

29. نصر الدين بناحية دمليج – منوف

مديرية أوقاف البحيرة

30. التوحيد – عزبة رفاعي – الأنشا – الرحمانية

31. البحري أبو جبران – قرية أبو جبران - الرحمانية

32. عبد الرحمن الديب – عزبة الديب بالنبيرة – إيتاي البارود