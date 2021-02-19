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مصر تعمر بيوت الله.. افتتاح 32 مسجدا جديدا فى 7 محافظات اليوم

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القاهرة - سامية سيد - تفتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 32 مسجدا جديدا فى 7 محافظات، ضمن خطة الدولة لتعمير بيوت الله، بافتتاح عدد من المساجد وتطوير وتأهيل المساجد القديمة بكافة المحافظات.

 

”الخليج 365” ينشر أسماء المساجد المقرر افتتاحها اليوم، وهى كالتالى:

 

مديرية أوقاف مرسى مطروح

 

1. الحرمين – مرسى مطروح – غرب مطروح

 

مديرية أوقاف سوهاج

 

2. الرحمن أبو ربع جهينة – إدارة جهينة

3. ال هاشم – بني عمار – إدارة طهطا

4. رضوان بك – أم دومة – إدارة طما

5. الحسينات الشيخ زين الدين – إدارة طهطا

6. النصيرات نزة الهيش – إدارة جهينة

7. أبو بكر الصديق نجع شريف الصوامعة – إدارة طهطا

8. ال خطاب الخنانسة الغربية – إدارة المنشأة

9. الهادي – بني حرام – إدارة دار السلام

10. الرحمن قرية عرب بني واصل – إدارة ساقلته

11. الهدى – بندر الكرمانية

 

مديرية أوقاف الفيوم

 

12. الرحمن – أبو جليل قرية الحجر – إدارة الغرق

13. محمد حسن – ع السايح – إدارة الغرق قبلي

14. الرحمة - الحصري - حلفه – إدارة اطسا

15. النزلاوي – إدارة اطسا

16. الرحمة – أبو صير – إدارة اطسا

17. السعده البحري – إدارة اطسا

18. المدينة المنورة – روما – الغرق القبلي

19. النور عباس – كحك بحري – إدارة الشواشنه

20. محمد يوسف – كحك بحري – إدارة الشواشنه

21. مسره – ع مسره – إدارة الشواشنه

22. الصعايدة البحري – الصعايدة – إدارة الشواشنه

23. أبو بكر الصديق – الصعايدة – إدارة الشواشنه

24. مسجد ع ميزار – إدارة الشواشنه

25. العتيق بقرية نقاليفة – إدارة سنورس ثاني

  

مديرية أوقاف الشرقية

 

26. المسجد الكبير بقرية اسموني مركز فاقوس شرقية

 

مديرية أوقاف كفر الشيخ

 

27. رياض الصالحين بقرية كفر الشراعنة – مركز دسوق

 

 

مديرية أوقاف المنوفية

 

28. عصمت السادات – ميت أبو الكوم – مركز تلا

29. نصر الدين بناحية دمليج – منوف

 

مديرية أوقاف البحيرة

 

30. التوحيد – عزبة رفاعي – الأنشا – الرحمانية

31. البحري أبو جبران – قرية أبو جبران - الرحمانية

32. عبد الرحمن الديب – عزبة الديب بالنبيرة – إيتاي البارود

 

يذكر أن وزارة الأوقاف، حددت موضوع خطبة الجمعة اليوم ، لتكون تحت عنوان : "تنظيم النسل قضية أخذ بالأسباب الشرعية" لتتناول قضية من أهم القضايا المجتمعية وهي قضية الصحة الإنجابية وتنظيم النسل ، مؤكدة أن تنظيم النسل في واقعنا الراهن ضرورة شرعية ، وأنه يدخل في عمق مفهوم الأخذ بالأسباب الشرعية.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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