وزير الزراعة يترأس الوفد المصري في اجتماعات مجلس محافظي "الإيفاد"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية بتطوير قطاع الزراعة لما يمثله القطاع من أهمية في الاقتصاد القومي.

جاء ذلك خلال ترؤسه بصفته محافظ مصر لدى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) الوفد المصري في اجتماعات الدورة الـ44 لمجلس محافظي الصندوق، التي عٌقدت اليوم الخميس تحت عنوان (التنمية الريفية شرط أساسي للصمود العالمي).

وتضمنت الجلسة الافتتاحية كلمات، جيلبير انغبو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وجاو مانويل رئيس جمهورية أنجولا، وعمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان، ولويجي دي مايو وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي في إيطاليا.

وقال القصير - في كلمته التي سبق وتم إيداعها لدى الصندوق - : "إن الدولة المصرية أطلقت العديد من المبادرات كمشروع البتلو و مراكز تجميع الألبان والمشروع القومي الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)".

وأضاف: "أن هذا المشروع من شأنه أن يغير من وجه الحياة لأكثر من 55 مليون مواطن من سكان الريف المصري وتحقق تنمية شاملة ومتكاملة لسكان المناطق الريفية في كافة المجالات، بالإضافة إلى رفع مستوى المعيشة وخلق فرص العمل في 4500 قرية في 20 محافظة خلال ثلاث سنوات، بما سيؤدي لحدوث طفرات حقيقية في معدلات التنمية بالقرية المصرية".

وشدد على أن قطاع الزراعة المصري أثبت أنه قطاع مرن قادر على مواجهة الصدمات والتعامل معها واستيعابها، مشيدًا بدور الصندوق في المساهمة بتطوير قطاع الزراعة، حيث يعتبر (الإيفاد) أحد شركاء النجاح لوزارة الزراعة.

وفي النهاية، تقدم وزير الزراعة باسمه واسم الحكومة المصرية بالشكر للصندوق على ما يقوم به من دعم ومساندة للمزارعين، وخاصة صغار المزارعين، كما وجه الشكر لرئيس (الإيفاد) ورؤساء وأعضاء الوفود المشاركة بالاجتماع.

شارك في الاجتماع، السفير هشام بدر سفير مصر بروما، والدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة، والدكتور رمزي استينو المستشار الزراعي لمصر بروما، والدكتور سعد موسى المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

يُشار إلى أن مجلس محافظي (الإيفاد) قد وافق بالإجماع على اختيار جيلبير انغبوا رئيس وزراء توجو الأسبق والرئيس الحالي للصندوق لدورة جديدة في رئاسة الصندوق مدتها أربع سنوات.

يُذكر أن صندوق (الإيفاد) يسهم في تمويل عدد كبير من المشروعات ومنها مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين في الريف المصري (برايم)، والذي تم اختياره من الصندوق ليشارك كأحد قصص النجاح لمشروعات الصندوق في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا، فضلًا عن تمويل مشروعات الاستثمارات الزراعية المستدامة وتحسين سبل المعيشة (سيل)، ومشروع تعزيز الموائمة في المناطق الصحراوية (برايد).