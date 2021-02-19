شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصلحة الشهر العقاري الأسبق: نقل الملكية لن يحدث إلا بالتسجيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامي إمام، رئيس مصلحة الشهر العقاري الأسبق، إن العقود الصادر عليها حكم قضائي «صحة توقيع» من المحكمة لن يعتد بها أمام الجهات بعد سريان قانون الشهر العقاري الجديد، وأكد في مداخلته الهاتفية في برنامج مساء «dmc» أن نقل ملكية أي عين لن يتم إلا من خلال طريق واحد وهو التسجيل بالشهر العقاري.

وقال «إمام»، أن أحكام صحة التوقيع هي مجرد حجة بين طرفين وليست حجة للغير، أي أنها غير ملزمة لأي جهة تقدم إليها لإثبات الملكية أو تسجيلها.