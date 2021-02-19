شكرا لقرائتكم خبر عن غلق مركز تخاطب وعيادة تأهيل حركي في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت لجنة حماية المستهلك بمحافظة بني سويف جهودها في ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري واحتكار السلع والتلاعب في أسعار السلع التموينية والأساسية بمختلف أنواعها، والتي شكّلها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، برئاسة اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد وتضم في عضويتها الرقابة التموينية، جهاز حماية المستهلك، مباحث التموين، الصحة، والطب البيطري، بهدف توحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطّة موحدة وبرنامج زمني، يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى.

وأشرف السكرتير العام المساعد -بحسب بيان الخميس- على حملة رقابة تموينية وصحية «مفاجئة»بمدينة بني سويف وقرى شرق النيل شملت كافيهات ومحال تجارية ومطاعم ومحال الجزارة ومراكز طبية ومراكز خدمات سيارات، والتي أسفرت عن قرار بغلق مركز تخاطب لعدم وجود تراخيص، وغلق عيادة تأهيل حركي لعدم وجود طبيب، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تحرير 12 محضر مخالفات تتعلق بالسلع الأساسية والتموينية،والتي تنوعت في التالي: عدم وجود شهادات صحية،عدم الإعلان عن الأسعار، ذبح خارج السلخانة، عدم وجود تراخيص.