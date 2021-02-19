شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تفتتح الجناح المتحفى بمسرح السلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة الجناح المتحفى للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بمسرح السلام، والذى تم بالتزامن مع افتتاح ٧ اجنحة متحفية أخرى بكل من السيرك القومي ومسارح البالون، الغد، الطليعة، العائم، متروبول والقومي لثقافة الطفل، كما شهدت العرض المسرحى ابى تحت الشجرة بحضور الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، الفنان القدير ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، المخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح وعدد أبناء وأسر رواد الفن الذين أهدوا بعضا من مقتنيات ذويهم للعرض بالأجنحة المتحفية بمختلف المسارح .

قالت «عبدالدايم»، إن تاسيس أجنحة متحفية نوعية بمختلف مسارح الدولة يساهم في صون وحفظ جزء من ذاكرة الأمة إلى جانب توثيق ملامح تاريخ الفن المسرحي المصري، وأضافت أن المتاحف بمختلف تخصصاتها تجسد أهمية وقيمة الفنون وتأثيراتها الإيجابية في تنمية الوعى وبناء الشخصية، ووجهت الدعوة لكافة فئات المجتمع لزيارة الاجنحة المتحفية للتعرف على بعض الجوانب الشخصية لمبدعى المسرح وقدمت الشكر لكل من ساهم في تقديم المقتنيات من الفنانين أو اسر الراحلين منهم .

كما أشادت وزيرة الثقافة بالعرض المسرحى أبى تحت الشجرة الذي يطرح عددا من القضايا الاجتماعية المعاصرة واضعا حلول لها، كما يطلق عددا من الرسائل الهامة لأفراد الأسرة للحفاظ على تقاليد وقيم المجتمع، وتابعت أن العرض مستمر من شهر نوفمبر الماضي بحضور جماهيري كامل العدد في جميع لياليه طبقا للإجراءات الاحترازية المتبعة مما يعكس ثقة الجمهور فيما تقدمه وزارة الثقافة من أعمال جادة، مؤكدة أن مسرح الدولة يواصل أداء دوره في نشر التنوير بين ابناء الوطن .

من جانبه أعرب المخرج خالد جلال عن سعادته بتوثيق ذاكرة المسرح المصري من خلال الأجنحة المتحفية، موجهاً الشكر لوزيرة الثقافة لدعمها الكبير لكل ما يسهم في الحفاظ على موروثات تراث الإبداع الوطنى .

عرض «أبي تحت الشجرة» بطولة هاني كمال، لبني الشيخ، منير مكرم، شادي أسعد، دينا هريدي، أحمد عبدالهادي، دعاء رمضان، ديكور يحيى صبيح، موسيقى محمد خالد، من تأليف طارق رمضان، وإخراج إسلام إمام .