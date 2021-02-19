شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يقرر توفير إقامة مؤقتة لمواطن يقيم بالشارع لحين فحص حالته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إدارة شؤون المجتمع بالديوان، وفريق إغاثة المحافظة، ووحدة حقوق الإنسان، وفريق من مديرية التضامن الاجتماعي، بتوفير إقامة مؤقتة لأحد الأشخاص يبلغ من العمر 51 سنة بلا مأوى، كان يجلس بجوار احدى العمارات السكنية بمدينة كفر الشيخ، وكلف الفريق بتوفير متطلبات الإقامة المؤقتة .يأتي ذلك ضمن مبادرة كفر الشيخ بلا مشردين والتي أطلقها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والتي تمكنت خلال 3 أشهر من نقل عدد من المشردين والأطفال لدور رعاية بكفر الشيخ والشرقية والإسكندرية .

وتوجهت الدكتورة إيمان عبد الحميد، مدير إدارة شئون المجتمع بمحافظة كفر الشيخ، وفريق إغاثة الهلال الأحمر، والدكتورة وسام وهدان، مدير وحدة حقوق الإنسان، لـ "م.ع."51 سنة وتم نقله لأحد المساكن المؤقتة، وتوفير المتطلبات المعيشية له،وسيتم نقله مطلع الأسبوع المقبل.

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالجهات المعنية لمساعدة من لهم مأوى، لتوفير حياة كريمة لهم، كما أثنى بالمجتمع المدني وأهالي المحافظة، لحسن معاملتهم مع لا مأوى لهم.