شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التليفزيون تشكر العاملين في نقل مباريات الأسبوع: عملوا في ظروف مناخية صعبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدمت نائلة فاروق رئيس التليفزيون بخطابات شكر لكل فريق العمل لنقل مباريات كرة القدم من مخرجين ومدير التصوير والعاملين في الاذاعات الخارجية للقيام بالعمل الدوؤب في ظل الاجواء المناخية السيئة يوم الثلاثاء والاربعاء والخميس وخاصتا لوجود مباريات خارج القاهرة وكثرة عدد المباريات في هذة الظروف وهى على ثقة في ادائهم المتميز في العمل، رغم الظروف المناخية الصعبة.

وقال محمد الجوهري مدير عام البرامج الرياضية في التليفزيون المصري، انه تم لعب مباريات البنك الاهلي ومصر المقاصة في ستاد المقاولون وسموحه ودكرنس في ستاد دمنهور

والاهلي والمريخ السوداني في ستاد القاهره وذلك يوم الثلاثاء الماضي

اما امس الاربعاء تم اقامة مباريات المقاولون العرب واسوان في ستاد المقاولون والانتاج الحربي وغزل المحله في ستاد السلام وسيراميكا كليوباترا والاتحاد في ستاد السويس والزمالك والاسماعيلي في ستاد القاهرة

واليوم الخميس تم اقامة مباريات طلائع الجيش والقناه في ستاد السويس

واكد، ان اداراة البرامج الرياضية تبذل مجهود كبير من سعادة جمهور كرة القدم في مصر والوطن العربى