شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الفعاليات الفنية لتعامد الشمس بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت علي مسرح فوزى فوزى الصيفي بمدينة أسوان مساء اليوم الخميس، فعاليات البرنامج الثقافى لعروض فرق الفنون الشعبية بالتزامن مع تعامد الشمس، والتى يستضيفها فرع ثقافة أسوان خلال الفترة من 18 حتي 21 فبراير الجارى، داخل 11 موقع ثقافى بأسوان.

شهد حفل الإفتتاح الذى تضمن عروض لفرقة الوادى الجديد للفنون الشعبية، وفرقة الحرية بالاسكندرية، أحمد الشافعى مدير إدارة الشئون الفنية بهيئة قصور الثقافة ومحمود حجاج مدير إدارة المهرجانات بهيئة قصور الثقافة، ومحمد إدريس رئيس أقليم جنوب الصعيد الثقافى ونجوى سيد احمد مدير عام فرع ثقافة أسوان

و يشارك فى الفعاليات هذا العام 12 فرقة فنون شعبية، هى فرق الحرية والوادى الجديد، والإسماعيلية، شلاتين للفنون الشعبية، وسوهاج ، والنيل، وتوشكى، وبورسعيد، وملوى، والاقصر ، والشرقية، وأسوان للفنون الشعبية، فى حين تقام العروض ب 11 موقع ثقافى بمدن ومراكز المحافظة، وهى مسرح فوزى فوزى المكشوف بمدينة أسوان، وقصر ثقافة دراو، وقصر ثقافة كوم أمبو، وقصر ثقافة توشكى بنصر النوبة، وقصر ثقافة حسن فخر الدين بنصر النوبة، وقصر ثقافة كلابشة بنصر النوبة، وقصر ثقافة دهميت بنصر النوبة، وقصر ثقافة الرديسية بإدفو، وقصر ثقافة السباعية بأدفو، وقصر ثقافة غرب أسوان، وقصر ثقافة كركر جنوب أسوان.