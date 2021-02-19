شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حريق بمخزن أسطوانات غاز غير مرخص بملوي.. انقطاع الكهرباء عن المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انقطع التيار الكهربائي عن المنازل الكائنة في محيط منطقة الحريق الذي اندلع داخل أحد المنازل بعزبة تنده التابعة لمركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، بسبب تتطاير النيران من موقد بلدي للتدفئة ووصولها إلي 7 أسطوانات بوتاجاز منزلية، مما أدي لانفجارها دون وقوع أي أضرار بشرية.

وقال مسئول بالوحدة المحلية، إنه جاري العمل علي إعادة التيار الكهربائي بالمنطقة مؤكدا أنه تم إخماد الحريق بشكل تام، وبالفحص تبين أنه تسبب في بعض التلفيات المادية دون أي إصابات.

وكان شهود عيان داخل القرية أكدوا أن الانفجار الذي حدث مساء اليوم الخميس، كان داخل مخزن منزلي غير مرخص يضم أسطوانات بوتاجاز منزلية وليس مخزن، ولم يتسبب الحريق في حدوث أي إصابات أو أضرار بشرية، وأنه اندلع إثر تتطاير ألسنة النيران من موقد بلدي للتدفئة أمتد لـ7 أسطوانات بوتاجاز صغيرة الحجم.

وذكر عدد من الأهالي أن الحريق الذي نتج نتيجة انفجار 7 أسطوانات بوتاجاز، كان داخل منزل وليس محزن مُرخص، مؤكدين أن أحد أهالي القرية حوّل منزله لمخزن لتجميع اسطوانات البوتاجاز، وليس مخزن مرخص، وكان الحريق بنزلة تنده، وهي إحدى توابع قرية تنده بملوي.

ونشب حريق هائل بعزبة تنده التابعة لمركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده ومنع امتداده للمنازل المجاورة.

وقال مسؤول أمني إنه تم الدفع بـ 4 سيارات حماية مدنية وسيارتي إسعاف، كما تم إخلاء السكان من المنازل المجاورة حفاظاً على سلامتهم، ولا توجد إصابات حتي الآن.

وأعلنت غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة المنيا عن نشوب حريق بمخزن إسطوانات البوتاجاز بمركز ملوي، ووجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد بمتابعة تداعيات الحريق والوقوف علي أسبابه وحصر التلفيات والخسائر.