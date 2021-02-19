شكرا لقرائتكم خبر عن نقل 8 شرطيين أصيبوا في حادث سير بالصحراوي لمستشفى المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نقل ضابطي شرطة، و6 أفراد بينهم أمناء ومجندين، مصابين لمستشفي المنيا العام، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل مدينة العدوة بشمال غربي محافظة المنيا.

كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقي إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل مدينة العدوة، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص جميعهم ضباط وأمناء ومجندين بالشرطة.

انتقلت سيارات الإسعاف ورجال إدارة البحث الجنائي إلى موقع الحادث، وتبين بالفحص والمعاينة إصابة ضابطي شرطة برتبة نقيب، و4 أمناء، و2 مجندين، وتنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وسحجات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج وحالتهم العامة متوسطة، وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وانتقل لرجال المرور لرفع آثاره وتسير الحركة بالطريق ومعرفة أسباب الحادث وكيفية وقوعه، ورجحت التحريات الأوليه وقوعه بسبب اختلال عجلة القيادة بيد سائق السيارة المنكوبة.