شكرا لقرائتكم خبر عن مطار برج العرب يستقبل أولى الرحلات الليبية بعد توقفها أكثر من عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار برج العرب الدولي، اليوم الخميس، أولى رحلات طيران الخطوط الليبية، قادمة من بنغازى وذلك بعد انقطاع دام أكثر من عام.

وقام رجال الخدمات الأرضية بمطار برج العرب ، بإنهاء خدمة الطائرة على أكمل وجه فى الوصول والسفر وتم اقلاع الرحلة إلى بنغازى مرة أخرى.

وكان المهندس أشرف نوير، رئيس سلطة الطيران المدني، أعلن صباح اليوم الخميس، أن سلطة الطيران المدني المصري صدقت علي استئناف الخطوط الجوية الليبية رحلاتها لمصر وذلك بعد انقطاع دام اكثر من عام.

وأوضح رئيس سلطة الطيران المدني، أن عودة رحلات الخطوط الجوية الليبية مع مصر سوف يبدأ من اليوم الخميس انطلاقا من مطار بنينا في بنغازي، إلى مطار برج العرب في الإسكندرية، يتبعها في الأسبوع القادم انطلاق الرحلات من مطاري معيتيقة بطرابلس إلى برج العرب.