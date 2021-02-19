شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن 8 مناطق بالجيزة السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة عن القيام بتحويل خط مياه قطر 1600 مم الواقع بمحور ترعه المنصورية في منطقه فيصل والمعارض لأعمال محور المنصورية المنفذ من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأشارت محافظة الجيزة بأن الأمر يستلزم تنفيذ اعمال هذه التحويلات على الخط القادم وقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقطع المياه لمده تتراوح ما بين 6 إلي 12 ساعة تبدأ من صباح يوم السبت الموافق 20 / 2 /2021.

ونوهت المحافظة بأن المناطق التي سوف تتأثر بالانقطاع هي: كفر نصار، منشاه البكاري، كفر غطاطي، عزبة جبريل، الهرم ومتفرعاته، فيصل ومتفرعاته من الطالبية حتى الرماية، إسكان الشباب وإسكان الضباط.

ومن المقرر أن توفر شركة مياه الشرب والصرف الصحي سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك للأماكن المتأثرة بالانقطاع والطوارئ، يمكن الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورًا.