شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى أوبئة بالصحة العالمية: الدول المنتجة للقاحات كورونا ملتزمة بتوفيره لكل الدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أمجد الخولي استشاري الأوبئة، أن هناك انخفاضا دوليا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، والسبب في ذلك هو ظهور لقاحات، واتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، مشيرا إلى أنه في حال عدم الالتزام بتلك الإجراءات فستزيد نسب الإصابات بالفيروس.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية لما جبريل، ببرنامج "المواجهة" الذي يذاع على قناة "إكسترا نيوز": "نسب الوفيات تزيد بشكل أكبر بين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وهناك آلاف التحورات التي حدثت في الفيروس، ولكنا تحورات طفيفة لا تزيد من خطورته، ولا يمكن يأي شكل من الأشكال أن نتنبأ بطبيعة التحورات القادمة للفيروس".

وقال: "نؤكد على أن السبيل الوحيد لمواجهة الفيروس بشكل فعلي هو الالتزام بإجراءات الوقاية، ونحن نتعامل مع فيروس جديد، مهما توصلنا للقاحات يجب أن يصاحبها تلك الإجراءات".

وتابع: "مازال هناك أمل فيما يتعلق بتغطية 20% من سكان العالم من لقاحات كورونا كمرحلة أولى، الدول المنتجة للقاحات مطالبة بتوفيرها وتوزيعها على مستوى العالم".