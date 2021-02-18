شكرا لقرائتكم خبر عن «كيفية تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا».. ندوة بنقابة المحاميين بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت نقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية، اليوم الخميس، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين، ندوة بعنوان «كيفية كتابه وتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا» بمقر معهد المحاماة بمحطه الرمل، حاضر فيها الدكتور محمد السيد، مفتش هيئة مكافحه التهرب الضريبي بالإسكندرية، بحضور عدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين وأعضاء الجمعية العمومية.

وخلال الندوة التي تم بثها عبر الانترنت، شرح مفتش هيئة مكافحه التهرب الضريبي، كيفية ملئ الإقرار إلكترونيا وخطواته تبعا بشكل منظم مما يتيح لمقدم الإقرار تقديمه بشكل سهل وصحيح ودون أي أخطاء، وماهي الأمور الواجب أن يكون يقدم عليها المحامي إقرار ضريبي.

من جانبه قال عبدالحليم علام، نقيب المحامين: أن ندوة الإقرار الضريبي هدفها توضيح كافة الأمور المتعلقة بالضرائب الخاصة للمحامين وإزالة أي لغط قد ينتج خاصة عند ملئ الإقرار إلكترونيا، وسوف نقوم بتكرار تلك الندوة مرة أخرى بالمعهد خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح علام، في تصريحات صحفية له اليوم، أنه للمرة الأولى يتم بث الندوة بشكل مباشر على صفحه النقابة ثم تسجيلها لرفعها مرة أخرى على الصفحه حتى يستفيد المحامون منها، لافتا ان ندوة اليوم لن تكون الأخيرة وهناك سلسه ندوات ستقام للمحامين تتناول كافة ما يخصهم.

وأكد «علام» أن مجلس النقابة الجديد سيعيد الإسكندرية كما كانت سابقة ورائدة في العمل النقابي وفي الخدمات التي تقدمها لأعضائها.

" كيفية تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا" .. بنقابة المحاميين بالاسكندرية- صور

" كيفية تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا" .. بنقابة المحاميين بالاسكندرية- صور

" كيفية تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا" .. بنقابة المحاميين بالاسكندرية- صور

" كيفية تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا" .. بنقابة المحاميين بالاسكندرية- صور

" كيفية تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا" .. بنقابة المحاميين بالاسكندرية- صور

" كيفية تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا" .. بنقابة المحاميين بالاسكندرية- صور