شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يكرم رئيس المنطقة الأزهرية لبلوغه سن التقاعد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه عمرو البشبيشي، الشيخ أشرف النجار، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية، لبلوغه سن المعاش، مشيداً بجهوده المبذولة خلال فترة رئاسته للمنطقة الأزهرية، متمنيًا له التوفيق في حياته المقبلة.

تكريم

تكريم

تكريم