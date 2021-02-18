شكرا لقرائتكم خبر عن «الهلال الأحمر» بالأقصر يواصل تقديم القوافل الطبية المجانية بالقرى والمراكز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل الهلال الأحمر المصري فرع الأقصر، اليوم الخميس، في تنفيذ قافلة طبية علاجية، بعدد من قرى مراكز الأقصر في الفترة من 16- 19 فبراير 2021، في التخصصات (باطنة – عظام – جلدية – أطفال).

وبدأت فعاليات القوافل الطبية بمدرسة قامولا الابتدائية- بقرية القبلي قامولا مركز القرنة، وفى مركز الزينية، بمقر الوحدة المحلية بالمدامود، وتم توقيع الكشف على أكثر من ٣٠٠ من أهالي القرى، في مختلف التخصصات.

واستمرت اليوم الخميس، بمدرسة على العديسي الثانوية -بقرية الميهدات مركز الطود، وتم الكشف على عدد ٢٠٠ من المرضى بمختلف التخصصات.

وتستمر فعاليات القوافل الطبية غدًا الجمعة، بمدرسة معاذ ابن جبل (امام الوحدة الصحية) بقرية الحبيل مركز البياضية.

والقافلة الطبية العلاجية المجانية، مقدمة من المركز العام للهلال الاحمر المصري بالقاهرة برعاية الاتحاد الدولي للصليب الاحمر والهلال الأحمر والتي تقدم خدمة الرعاية الطبية والعلاجية بالمجان لأهالي محافظة الاقصر في القرى التي تم اختيارها في الفترة من 16 إلى 19 فبراير 2021 والتي تشمل التخصصات (باطنة – عظام – جلدية – أطفال).