شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: رفع 450 طن مخلفات بأوسيم وغلق 3 مستودعات بوتاجاز في أطفيح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت أجهزة محافظة الجيزة، اليوم الخميس، حملات مكبرة بمختلف القطاعات، لرصد المخالفات ورفع الاشغالات.

وفي حي الهرم تم الانتهاء من أعمال النظافة ورفع المخلفات الموجودة بمدخل مدينة الرحمن وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل كما تم الانتهاء من أعمال استكمال إناره طريق المنصورية بالكامل وذلك لرفع مستوي الإناره بنطاق الحي.

وفي حي الوراق تم غلق وتشميع بعض المحلات المخالفة للإجراءات الاحترازية ومنشات صناعية مخالفة بشوارع السنترال والجيش ووراق الحضر وكورنيش النيل.

كما قام حي الدقي بإزالة كافه التعديات ومخالفات خط التنظيم التي تعوق أعمال تطوير شارع سليمان جوهر وتحقيق الانضباط بالشارع.

وشهد حي جنوب الجيزة مجهودات مكثفه وتم رفع الاشغالات والباعة الجائلين بشارع مراد وغلق ومصادرة محتويات نادى جمباز بدون ترخيص بالمنيب وضبط ونش مخالف بدون تصريح اشغال بشارع كلية الزراعة وتطهير شبكات الصرف بشوارع البدريه والفاتح وميدان السنتريسى وجلال الدسوقى وذلك بالتعاون مع الصرف الصحي.

وفي مركز أوسيم تم استكمال حملات النظافة حيث تم رقع حوالي 450 طن من قري برطس والبراجيل وبشتيل والكوم الأحمر.

وقام مركز أطفيح بمتابعة انتظام العمل بالمخابز ومستودعات البوتاجاز للتأكد من التزامها وقد تم تحرير 3 محاضر غلق لمستودعات ومحضرين توقف عن الإنتاج لمخبزان.

وقام مركز ومدينة العياط برفع كفاءة الإنارة بالطريق السريع بنطاق الوحدة المحلية بميت القائد بكشافات ليد جديده لعمل ازدواج إنارة بالطريق بالإضافة إلى إعادة تركيب أعمدة انارة بدلا من التي تأثرت من سوء الأحوال الجوية وسقطت.