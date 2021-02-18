شكرا لقرائتكم خبر عن ختام تدريب المعلمين على المهارات الحياتية بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم في شمال سيناء، مساء الخميس، ختام فعاليات تدريب معلمي التعليم الأساسي على المهارات الحياتية، من خلال البروتوكول الموقع بين وزارة التربية والتعليم ومنظمة اليونيسيف والهلال الأحمر المصرى لدعم المنظومة الجديدة للتعلم.

وأعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أن اجمالي عدد المتدربين يبلغ 45 من معلمى التعليم الأساسى بإدارتى العريش التعليمية وبئر العبدالتعليمية.

وأشار إلى أن التدريب بدأ الأحد الماضي الموافق واستمر حتى مساء اليوم بمركز مصادر التعلم.. حيث قام بالتدريب كل من، تامر محمود نصار، محمد نبيل البيك، أحمد ممدوح أحمد، طارق أحمد شنير، مايسة محمد ابراهيم، حنان أحمد حجاب، مى السيد مؤنس، رضوى حسنى اسماعيل، عطيات أحمد الأقطع، ناهد محمد حجازي، ووائل حسن سليمان.