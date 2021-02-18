شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة القطاع الهندسي بوزارة الصحة إلى مستشفى سمنود المركزي بالغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم الخميس، يرافقه فريق من القطاع الهندسي لوزارة الصحة مستشفى سمنود المركزي.

واطمأن الفريق على توافر الأدوية والمستلزمات وتوافر الأكسجين، وتم مراجعة ملفات المرضى والاطمئنان على حسن سير العمل وانتظامه، وتواجد الطاقم الطبي، والتأكيد على تكثيف أعمال النظافة والالتزام الأطقم الطبية، وعلى حسن استقبال ومعاملة المرضى.

وخلال الزيارة، استمعوا إلى ملاحظات إدارة المستشفى حول المشاكل التي تعوق العمل.

ووجه الدكتور عبدالناصر بضرورة المتابعة الدورية للأجهزة وإجراء الصيانة الخاصة بها بشكل منتظم، بما يضمن تقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية للمرضي والمترددين على المستشفي.