شكرا لقرائتكم خبر عن بدون فوائد وبالتقسيط على 3 سنوات.. احصل على محل فارغ بالجيزة (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الجيزة عن توافر محلات تجارية فارغة لشباب الخريجين.

وأكدت المحافظة تمويل المشروع بقيمة 5 آلاف جنية وحتي 20 ألف جنية في صورة بضائع، ويسدد المبلغ بالتقسيط على ثلاث سنوات، بدون فوائد.

وطالبت محافظة الجيزة المتقدمين على أن يكونوا في العمر ما بين 21 إلى 40 عام، وتقديم ضامن حكومي للقرض مع شهاده التجنيد، وألا يكون ضمن الجهاز الإداري للدولة، مع تقديم سجل تجاري وبطاقه ضريبية وتقدم الأوراق بمقر المحافظة ويتم استيفاء الاوراق بمقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة.