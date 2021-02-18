شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج: زيارات مفاجئة للمراكز التكنولوجية للاطمئنان على سير العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، أنه سيجري متابعة جميع المراكز التكنولوجية بزيارات مفاجئة خلال الأيام القليلة القادمة، للاطمئنان على انتظام سير العمل بها وتلافي أي معوقات قد تعطل عملها.

جاء ذلك اليوم خلال ترؤس اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اجتماع اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، وذلك لمناقشة خطة عمل اللجنة، والوقوف على أبرز ما قامت به خلال الفترة الماضية، بحضور الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، وأعضاء اللجنة، ومديري المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة.

وشدد المحافظ- خلال الاجتماع- على ضرورة الإهتمام بالشكل العام للمكان في كافة المراكز التكنولوجية، لتسهيل خدمة المواطنين، ومراعاة تطبيق الإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، موجها بإعداد كتاب دوري يتضمن تعليمات بشأن تطوير أداء العمل داخل المراكز التكنولوجية في الفترة المقبلة.

ومن جانبه أشار نائب المحافظ، إلى إعداد تقارير مفصلة بالزيارات الميدانية للمراكز التكنولوجية، يجري عرضها بصفة دورية على السيد المحافظ، ودراسة الوضع الراهن لتلك المراكز على أسس علمية للإستفادة منها في خطة التطوير.