أخبار مصر

محافظة الجيزة تعلن قطع المياه 12 ساعة عن 8 مناطق السبت (التفاصيل)

0 نشر
ولاء نبيل 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تعلن قطع المياه 12 ساعة عن 8 مناطق السبت (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الجيزة تحويل خط مياه قطر 1600 مم الواقع بمحور ترعة المنصورية في منطقه فيصل والمعارض لأعمال محور المنصورية المنفذ من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأشارت المحافظة في بيان، الخميس، إلى أن الأمر يستلزم تنفيذ أعمال هذه التحويلات على الخط القادم وقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمده تتراوح ما بين 6 إلى 12 ساعة تبدأ من صباح يوم السبت الموافق 20 / 2 /2021.

وأفادت بأن المناطق التي سوف تتأثر بالانقطاع هي كفره نصار، منشأة البكاري، وكفر غطاطي، وعزبة جبريل، والهرم ومتفرعاته، وفيصل متفرعات من الطالبية حتى الرمايه، إسكان الشباب وإسكان الضباط، فيما ستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير سيارات محمله بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك للأماكن المتأثرة بالانقطاع والطوارئ يمكن الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورًا.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    174,426

  • تعافي

    135,349

  • وفيات

    10,050

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا