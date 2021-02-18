شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تعلن قطع المياه 12 ساعة عن 8 مناطق السبت (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الجيزة تحويل خط مياه قطر 1600 مم الواقع بمحور ترعة المنصورية في منطقه فيصل والمعارض لأعمال محور المنصورية المنفذ من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأشارت المحافظة في بيان، الخميس، إلى أن الأمر يستلزم تنفيذ أعمال هذه التحويلات على الخط القادم وقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمده تتراوح ما بين 6 إلى 12 ساعة تبدأ من صباح يوم السبت الموافق 20 / 2 /2021.

وأفادت بأن المناطق التي سوف تتأثر بالانقطاع هي كفره نصار، منشأة البكاري، وكفر غطاطي، وعزبة جبريل، والهرم ومتفرعاته، وفيصل متفرعات من الطالبية حتى الرمايه، إسكان الشباب وإسكان الضباط، فيما ستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير سيارات محمله بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك للأماكن المتأثرة بالانقطاع والطوارئ يمكن الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورًا.