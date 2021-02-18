شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح: استمرار جهود سحب مياه الأمطار بسبب الطقس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمرت جهود سحب تراكمات مياه الامطار أولا بأول مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية واستمرار سقوط أمطار على بعض المناطق بمحافظة مطروح، وتواصل غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة متابعة حالة الطقس غير المستقر.

وأكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بحسب بيان، الخميس، استمرار التنسيق بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحى مع إستمرار حالة الإستعداد والمتابعة لسحب تراكمات مياه الامطار على الطريق الدولي الساحلي وداخل المدن بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين .والدفع بسيارات ومعدات سحب تراكمات مياه الأمطار.

واستمرت جهود مركز ومدينة برانى برئاسة العميد ياسر عامر رئيس مدينة برانى بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحي في إزالة وشفط تراكمات مياه الامطار داخل المدينة، وكذلك استمرت جهود مركز ومدينة الضبعة برئاسة العميد محمد فوزى رئيس مدينة الضبعة في إزالة أي تراكمات للمياه على الطريق الدولى الساحلى وشوارع المدينة.

وأكد محافظ مطروح ضرورة التعاون بين كافة قطاعات المحافظة مع الاستعداد الدائم حتى انتهاء موجة الطقس السيء وعودة الأمور لطبيعتها، مشيرًا إلى أن هناك تواصل بين غرفة عمليات المحافظة وغرفة عمليات مجلس الوزراء وزارة التنمية المحلية للتعامل مع أي مستجدات ناتجة عن ظروف الطقس غير المستقر.