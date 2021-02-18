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طقس مطروح: أمطار خفيفة ولا وجود للثلوج

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علي الشوكي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة مطروح، اليوم الخميس، لليوم الثالث على التوالى سقوط أمطار خفيفة ولا وجود للثلوج.

وما زالت درجات الحرارة منخفضة في المحافظة ووصلت درجات الحرارة إلى ما دون الـ 8 درجات على عدة أنحاء من المحافظة بينما تتباين سرعة الرياح من ساعة إلى أخرى ما بين متوسطة إلى عالية على الطرق الرئيسية بالمحافظة والطرق الداخلية.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    174,426

  • تعافي

    135,349

  • وفيات

    10,050

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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