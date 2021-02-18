شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج يراجع خطة مركز دراسات وبحوث الآثار والترميم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إجتماعا بمجلس إدارة مركز دراسات وبحوث الآثار والترميم، لمناقشة خطة عمل المركز، وما سيقدمه من أنشطة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس الجامعة- خلال اللقاء الذي عقد بحضور الدكتور أحمد سليمان، والدكتور مصطفى عبدالخالق، نائبي رئيس الجامعة، والدكتور عبدالناصر ياسين، عميد كلية الآثار، والدكتور أحمد الانصاري، وكيل الكلية لشئون البيئة، والدكتور محمود أبوالفتوح، مدير المركز- أن المركز يقدم العديد من الخدمات والإستشارات الأثرية، وينفذ العديد من الأنشطة والفعاليات المبنية على أسس وأساليب علمية بهدف خدمة وتنمية المجتمع، مضيفاً أن المركز يعقد العديد من المؤتمرات والدورات التدريبية التي تهدف إلى توفير كوادر فنية متخصصة، بالإضافة إلى إصدار مجلات علمية دورية بحثية، وأيضاً إعداد البحوث الأثرية لدراسة مشكلات الصيانة والترميم.

وأضاف الدكتور محمود أبوالفتوح، مدير المركز، أنه سوف يتم تفعيل بند الإستشارات ومشروعات الصيانة والترميم عن طريق عقد عدد من بروتوكلات التعاون مع الجهات المختصة، وكذلك تطبيق بند الترميم المعماري المختص بتقييم الأداء الوظيفي للعناصر الإنشائية للمباني، بالإضافة إلى بند الصيانة والترميم، والذي يختص بتحديد أساليب العلاج المناسبة لصيانة وترميم المنقولات الأثرية وتحديد المنهجية المناسبة للتطبيق.