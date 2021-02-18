شكرا لقرائتكم خبر عن صابر عرب يكشف تفاصيل سيطرة الاخوان علي الثقافة والتعليم في مصر أيام مرسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة الأسبق، إن نشاطات الأوبرا لم تتوقف إطلاقا خلال حكم الإخوان، وكانت وزارة الثقافة هي الشرارة التي اشتعلت لـ 30 يونيو.

وأضاف الدكتور محمد صابر عرب، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الخميس، أن الإخوان حاولوا الضغط على كامل الجنزوري لتقديم استقالته.

وأكد أن «يسقط حكم المرشد» كان الشعار الأول في كل قطاعات وزارة الثقافة.

ونوه بأن الإخوان سيطروا على التعليم خلال العقود الماضية، حيث أن عدد كبير من المدرسين منتمين للسلفيين والإخوان

واكد، إنه كان هناك محاولة لطمس الثقافة في عهد الإخوان، وكان هناك تجاهل واضح من قبل الإخوان لدعم وزارة الثقافة.

وأضاف، أنه ضمن المرات التي تقدم فيها باستقالته من منصبه خلال حكم الإخوان فوجئ بالدكتور طارق توفيق وزير الإسكان، جاءه منزله، وطلب منه أن يعاود عمله في الوزارة، ووعده هشام قنديل رئيس الحكومة بحل مشاكل الوزارة، ولكن لم يتحقق أي شيء.

وأشار إلى أن الإخوان ليس لديهم رؤية واضحة لإدارة البلد إطلاقا خلال فترة رئاستهم للحكم.