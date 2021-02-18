شكرا لقرائتكم خبر عن جمال أرشيف يكشف عن قصة مأساوية في حياة عبدالفتاح القصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال جمال أرشيف، صاحب أكبر أرشيف لنجوم الزمن الجميل، إن الفنانة هند رستم عندما شاهدت صورة للفنان إسماعيل ياسين في الألبوم الذي قدمه لها، قالت: «إسماعيل ياسين مكنش بياكل في الاستوديو خالص، كانت مراته بتيجي كل يوم الاستوديو، وكانت بتجيب له الأكل، وممنوع يبوس حد في الأفلام، كانت مراته بتغير عليه جدًا».

وتابع «أرشيف»، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج «حلو الكلام»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن «رستم» سردت له قصة عن الفنان «عبدالفتاح القصري»، قائلة: «عبدالفتاح القصري تعب جدًا، فقد بصره في آخر حياته».

وأضاف أن زوجة الفنان عبدالفتاح القصري أجبرته على أن يطلقها، وأن يكون شاهدًا على زواجها الثاني، وقامت بحبسه في البدروم،، متابعًا: «كانت تنفي وجوده، لما ماري منيب راحت ليه، لقيته قاعد في الشباك بيشحت السيجارة».