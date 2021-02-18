شكرا لقرائتكم خبر عن صابر عرب يكشف تفاصيل مخطط «الإخوان» لبيع «ثقافة مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة الأسبق، تفاصيل البروتوكول الثقافي الغامض الذي كان سيعقده الإخوان مع قطر.

وأضاف الدكتور محمد صابر عرب، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الخميس، أن محمد رفاعي الطهطاوي، أمين ديوان الرئاسة، قام بالاتصال به لإبلاغه بالموافقة على بروتوكول مع الدولة القطرية، بعدما وافق عليه الرئيس المعزول محمد مرسي، وبالفعل جاءه أمين ديوان الرئاسة ومعه الدكتور محمد سعودي، رئيس مؤسسة قطر فونديشن.

وأوضح أن البروتوكول ينص على أن وزارة الثقافة المصرية تقدم كل ما ترى مؤسسة قطر فونديشن أنه يمثل أهمية في متحفها، وأنهم سوف يقومون بتصوير مخطوطات وأوائل المصاحف، وبعض الوثائق والملفات المهمة، وتقدم وزارة الثقافة رصيد دار الكتب من الوثائق والمخطوطات والفن التشكيلي للمتاحف، مقابل أن تدعم المؤسسة القطرية الوزارة ماديًّا وفنيًّا من خلال أجهزة ومعدات حديثة.

وأكد أنه قال لهما إنه لا يملك توقيع بروتوكول مع دولة أجنبية إلا بموافقة الخارجية المصرية، رغم موافقة رئيس الجمهورية، ولابد أن يدرس المستشار القانوني ونائب رئيس مجلس الدولة البروتوكول قبل أن يتم الموافقة عليه.