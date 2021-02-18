شكرا لقرائتكم خبر عن عدد الأسئلة والدرجات بالامتحانات الموحدة للطلاب من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خاطبت وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية رسميا وبشكل عاجل لتولى المدرسة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والتأكد من سلامة جميع الطلاب المتقدمين لاداء الامتحانات، مشيرةً إلى أنه عند ظهور اعراض مرضية على احد الطلاب يعرض على الزائرة الصحية التي تقوم بتحرير تقرير طبي لتأجيل امتحان الطالب للفصل الدراسي الثاني ولا يسمح له بتأدية الامتحانات حفاظا على الصحة العامة لجميع الطلاب.

وأكدت لوزارة عدم عقد أي امتحانات لتلاميذ الصفوف من الأول وحتى الثالث الابتدائي .

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أنه بالنسبة لصفوف النقل من 4 ابتدائي حتى 2 اعدادي: يؤدي الطلاب في الفترة من 28 فبراير حتى 4 مارس 2021 امتحان واحد فقط متعدد التخصصات تكون الاجابة بنفس ورقة الاسئلة، وتكون نوعية الاسئلة اختيار من متعدد (4 بدائل لكل سؤال ) طبقا لخطة توزيع المنهج حتى نهاية الفصل الدراسي الاول، ويكون زمن الامتحان ساعتين لكل صف .

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عدد اسئلة كل مادة طبقا للوزن النسبي للصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائي كما يلي :

اللغة العربية: 10 اسئلة بـ 100 درجة

الرياضيات: 7 اسئلة بـ 80 درجة

العلوم ك 4 اسئل بـ 40 درجة

اللغة الانجليزية: 5 اسئلة بـ 40 درجة

الدراسات الاجتماعية: 4 اسئلة بـ 40 درجة

المجموع: 30 سؤال بـ 300 درجة .

أما عدد الاسئلة للصفوف من الاول حتى الثاني الاعدادي كالتالي :

اللغ العربية: 10 اسئلة بـ 80 درجة

الرياضيات (الجبر والهندسة): 8 اسئلة بـ 60 درجة

اللغة الانجليزية: 6 اسئلة بـ 60 درجة

العلوم: 6 اسئلة بـ 40 درجة

الدراسات الاجتماعية: 5 اسئلة بـ 40 درجة

المجموع: 35 سؤال بـ 280 درجة .

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه ستعقد الامتحانات طبقا للمواعيد المقررة التالية :

الاحد 28 فبراير: 4 ابتدائي

الاثنين 1 مارس: 5 ابتدائي

الثلاثاء 2 مارس: 6 ابتدائي

الاربعاء 3 مارس: الاول الاعدادي

الخميس 4 مارس: 2 اعدادي

وقالت وزارة التربية والتعليم، أنه ليس هناك نجاح أو رسوب في الفصل الدراسي الاول لطلاب صفوف النقل بمرحلة التعليم الاساسي، وتحدد النتيجة النهائية للطالب بعد إضافة الدرجات التي يحصل عليها في الفصل الدراسي الثاني.

أما عن امتحان الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل في بمرحلة التعليم الاساسي :

فتعقد في شكل امتحانات ورقية مجمعة في اخر كل شهر في المدرسة بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو للصفوف من 4 ابتدائي حتى 2 اعدادي بديلا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني، ويتولى مدير الادارة التعليمية الاشراف على العملية الامتحانية طبقا للقواعد المنظمة لذلك.