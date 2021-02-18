شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة الرياض يتابع كسح مياه الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع المهندس احمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، أعمال كسح مياه الأمطار، بشوارع المدينة والقرى وتسهيل الحركة المرورية، والتواجد على مدار اليوم الخميس لمواجهة سوء الأحوال الجوية.

وتابع انتشار المعدات لمواجهة موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة، وسحب تجمعات المياه وإزالة مخلفات الأمطار، تزامنًا مع رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة أجهزة المركز والمدينه، واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر.

وشدد رئيس المدينة، بتكثيف ومواصلة الجهود والجاهزية والاستعداد التام للتعامل الفورى مع مياه الأمطار المتراكمة، بالمدينة وقرى الرياض، وتشغيل محطات روافع الصرف الصحي بجميع مناطق تساقط الأمطار، ومحطات مياه الشرب بدائرة المركز والمدينة، واستمرار الأعمال حتى انتهاء موجة الطقس السيئ.

كسح مياه الأمطار

كسح مياه الأمطار

كسح مياه الأمطار

كسح مياه الأمطار

كسح مياه الأمطار