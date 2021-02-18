شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة بني سويف: لا صحة لانهيار جزء من مبنى تضامن ببا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت محافظة بني سويف، اليوم الخميس، ما تم نشره على بعض صفحات التواصل الاجتماعي من تعرض مبنى التضامن الاجتماعي بشارع التحرير بمركز ببا لإنهيار جزئي وإصابة أحد المواطنين.

وأفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا بأنه فور الإخطار بما تم نشره انتقلت لجنة من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية والتضامن الاجتماعي إلى الموقع وبالمعاينة على الطبيعة ومراجعة المبنى، تبين أنه لا صحة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وضمت اللجنة التي عاينت المبنى كل من، وليد كامل، نائب رئيس المدينة، والمهندس على عبدالخالق، مدير التنظيم بالوحدة، ومحمد حمدي، فني تنظيم، وأحمد نعمان مجير، إدارة التضامن الاجتماعي بمركز ومدينة ببا.

وفي هذا السياق تحذر المحافظة من تداول أخبار غير صحيحة وغير دقيقة على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي قد يحدث بلبلة لدى الرأي العام، ويثير الشائعات غير المحمودة، مؤكدة على أنه سيتم مواجهة ذلك بالقانون، وعدم التهاون في مثل تلك الأعمال، التي يجب على على المواطنين الحذر منها، والتأكد من كل ما يتم تداوله ونشره من خلال المصادر الرسمية.